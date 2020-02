Herald Sun Tour 2020: Kaden Groves si aggiudica l’ultima tappa, la vittoria finale va a Jai Hindley (Di domenica 9 febbraio 2020) È Jai Hindley (Team Sunweb) il vincitore dell’Herald Sun Tour 2020. Il ventitreenne australiano, che aveva consolidato la propria posizione in vetta alla classifica vincendo la tappa di ieri, coglie a Melbourne quella che lui stesso definisce come la più grande vittoria della propria carriera, concludendo al sicuro in mezzo al gruppo l’ultima frazione della corsa vinta da Kaden Groves (Mitchelton-Scott) davanti al compagno di squadra Dion Smith e a Moreno Hofland (EF Pro Cycling’s). Per l’australiano Groves è il secondo successo della settimana, con il quale eguaglia il connazionale Hindley, che però si è aggiudicato le due tappe di montagna (Falls Creek e Mount Buller) che hanno marcato la differenza per la classifica generale. Era chiaro fin dal principio che gli 89.1 km all’interno della città di Melbourne non potessero risultare decisivi per ribaltare ... oasport

