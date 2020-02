Guardabascio all’ultimo respiro, l’Apice balza in vetta (VIDEO e FOTO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Apice (Bn)- Un colpo alla Crespo. O alla Quagliarella. In ogni caso è il “tacco” che può valere una stagione. Il piedino lo mette il bomber dei bomber: Pino Guardabascio al 90′ manda in testa il suo Apice. Il primato glielo passa in diretta il Buonalbergo che cade dopo aver difeso con ordine un pareggio che sarebbe stato un risultato ben accolto da Zerillo e soci. Nonostante il ko, l’esame di maturità è comunque superato dagli ospiti, apparsi ordinati, compatti, certamente con la squadra ridotta all’osso viste le numerose assenze. L’Apice si gode successo e primato, ma soprattutto un pubblico di categoria superiore. Spalti gremiti, trombette e tamburi, si avverte la posta in palio altissima. Primo tempo bloccato, unica grande chance sul destro di Pinogol che però spara a lato da posizione favorevolissima. Nella ... anteprima24

Guardabascio all’ultimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Guardabascio all’ultimo