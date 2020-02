Greenpeace, traffico illecito di rifiuti in plastica dall’Italia alla Malesia /Foto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – Più di 1.300 tonnellate di rifiuti in plastica spedite illegalmente dall’Italia ad aziende malesi. E questo solo nei primi nove mesi del 2019 quando, su un totale di 65 spedizioni dirette in Malesia, 43 sono state inviate a impianti privi dei permessi per importare e riciclare rifiuti stranieri. È quanto emerge da una nuova indagine dell’Unità Investigativa di Greenpeace Italia, condotta tra Italia e Malesia, che ha portato alla scoperta di un traffico internazionale di rifiuti in plastica. L’organizzazione ambientalista ha già consegnato alle autorità competenti tutta la documentazione dell’indagine. Secondo i documenti confidenziali ottenuti dall’associazione ambientalista, nei primi nove mesi dello scorso anno, su un totale di 2.880 tonnellate di rifiuti plastici spediti per via diretta in Malesia, il 46% è stato ... ildenaro

