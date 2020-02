Grande Fratello Vip: scatta il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (Di domenica 9 febbraio 2020) Tanto tuonò che piovve. Dopo un discreto ma convinto corteggiamento Paolo Ciavarro ha finalmente conquistato Clizia Incorvaia, che qualche giorno fa lo aveva gelato comunicando che frequentava una persona fuori dalla casa. E quando si è lanciato a baciarla, lei ha ricambiato, eccome. Tanto che è scattata una lunga sessione di bacio protetti da un plaid, con conseguenti problemi, dopo un po’, ad uscire da sotto la coltre. View this post on Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/72x72/1f4a5.png" alt=" tvzap.kataweb

