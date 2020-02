Grande Fratello Vip: Clizia Incoravaia e Paolo Ciavarro si sono baciati (video) (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo giorni di sguardi, sfioramenti, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, protagonisti del 'Grande Fratello Vip 4', si sono baciati. Uno, due, tre, mille baci a favor di telecamera, per, poi, rifugiarsi sotto le coperte. Forse, con la volontà di non dare in pasto al pubblico un sentimento che, nel corso delle settimane, è diventato sempre più forte.Grande Fratello Vip: Clizia Incoravaia e Paolo Ciavarro si sono baciati (video) 09 febbraio 2020 13:29. blogo

