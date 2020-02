Grande Fratello Vip, arriva Lory Del Santo e (ancora) Miriana Trevisan (Di domenica 9 febbraio 2020) Nonostante il Festival di Sanremo ci abbia fatto dimenticare completamente l’esistenza del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale Cinque tornerà con una nuova puntata domani sera. Fra le anticipazioni diramate da Mediaset salta all’occhio l’ingresso di due donne che si confronteranno con due concorrenti: Lory Del Santo (che vuole un confronto con Antonio Zequila) e Miriana Trevisan (questa volta in casa per parlare con Serena Enardu). “Pago e Serena molti li sostengono, molti non li possono vedere perché credono che Serena si voglia fare solo pubblicità con questa partecipazione al Grande Fratello – ha dichiarato Alfonso Signorini a Verissimo – Per questo motivo lunedì Serena avrà un incontro con una persona che non gliele manderà a dire e che tiene molto a Pago ed al suo equilibrio. Miriana Trevisan. Ha chiesto di avere questo faccia a faccia ... bitchyf

trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: - mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - genovesergio76 : 'Grande Fratello Vip', scatta il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro -