Giuntoli: «Dovevamo ripartire e lo abbiamo fatto. È un’annata di rincorsa, ci vuole pazienza» (Di domenica 9 febbraio 2020) Il ds del Napoli Giuntoli al termine di Napoli-Lecce ha commentato non solo l’episodio del contatto di Milik, ma anche il momento del Napoli che pensava di aver trovato la strada per risalire in classifica prima di questa batosta contro il Lecce Con questa sconfitta cambiano gli obiettivi? «L’obiettivo più importante era ripartire e secondo me lo abbiamo fatto, poi dove possiamo arrivare non lo so. Oggi abbiamo fatto mezzora di grandissimo livello, creando tanto e non subendo niente. In questo momento dobbiamo ritrovare la nostra solidità di squadra e l’equilibrio, che oggi abbiamo avuto per mezzora e non dopo, anche per la frenesia di recuperare. Ci siamo allungati, abbiamo concesso e fatto vedere dei nostri limiti. C’erano tanti calciatori fuori, quando rientrano è un problema perché all’inizio non sono al 100%. È un’annata di rincorsa, ci vuole ... ilnapolista

napolista : #Giuntoli: «Dovevamo ripartire e lo abbiamo fatto. È un’annata di rincorsa, ci vuole pazienza» Il ds del #Napoli d… - GiulianoAlbert : Si ora andiamo a parare che il #Lecce è una squadra forte. Ma finiamola... Dovevamo vincere Mo sentiamo a #Giuntoli… -