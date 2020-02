Giuntoli del Napoli: “Giua ha sbagliato, era rigore su Milik e doveva rivederlo al VAR” (Di domenica 9 febbraio 2020) Nel corso della partita tra Napoli e Lecce c'è stato un episodio molto controverso. Nel secondo tempo Milik è stato sgambettato nell'area di rigore del Lecce, l'arbitro non è andato al VAR, non ha assegnato il rigore ed ha ammonito il polacco. Dopo la partita il d.s. Giuntoli:"In campo si è visto nettamente il tocco, l'arbitro ha evidenziato che Milik ha accentuato la caduta e lo ha ammonito. L'arbitro doveva andare a rivedere l'episodio al VAR". fanpage

