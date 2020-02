Giovani morti ad Albiano Magra, la vittima alla soccorritrice: “Mamma, restami accanto” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il drammatico racconto di Irene, ex volontaria dei vigili del fuoco ed esperta in manovre di primo soccorso arrivata quando la tragedia di Albiano Magra (Massa Carrara) si era appena consumata. La donna ha tentato di strappare la ventenne Giorgia Gallo alla morte: la ragazza ha ripreso conoscenza per qualche istante, il tempo di stringere la sua mano in quella della soccorritrice. fanpage

anattostefano : RT @dukana2: Ricapitoliamo ??comune avvelenato da #Eni che si spopola...i giovani scappano...le attività chiudono??e le #Royalties???Impianto… - divorex82 : RT @dukana2: Ricapitoliamo ??comune avvelenato da #Eni che si spopola...i giovani scappano...le attività chiudono??e le #Royalties???Impianto… - mocettast : RT @dukana2: Ricapitoliamo ??comune avvelenato da #Eni che si spopola...i giovani scappano...le attività chiudono??e le #Royalties???Impianto… -