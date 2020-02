Giorno del Ricordo, Mattarella: “Le foibe una sciagura nazionale” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il messaggio di Mattarella in occasione del Giorno del Ricordo: “Negazionismo deprecabile, il problema è l’indifferenza”. ROMA – In occasione del concerto al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto lanciare un suo messaggio in vista della Giornata del Ricordo, in programma lunedì 10 febbraio 2020. “Le foibe sono state una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono il dovuto rilievo – ha detto il Capo dello Stato citato da Repubblica – esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militare. Il vero problema da battere, però, è quello dell’indifferenza che si nutre spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi“. Giorno del Ricordo, Mattarella: “Una sciagura nazionale” Le foibe per Mattarella sono state una “sciagura ... newsmondo

