Giorno del Ricordo, fiaccolata sul Lungomare di Salerno (VIDEO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Silenzioso ed illuminato solo da alcuni ceri, si è svolto nel pomeriggio di oggi il corteo promosso dall'associazione politico culturale "Salerno ai salernitani." Si tratta di una delle iniziative in memoria dell'esodo giuliano e di tutte le vittime trucidate gettate nelle gole carsiche chiamate foibe e che anticipa di poche ore le celebrazioni della giornata del Ricordo. Il corteo da via Velia fino al monumento ai caduti situato nella piazza antistante la stazione, ha percorso il Lungomare Trieste, dove ancora non si erano spenti i colori e l'allegria della mattinata di sole e della prima domenica di carnevale. Massiccio lo spiegamento di forze dell'ordine che ha accompagnato il corteo lungo tutto il percorso con una polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. "Sono passati 75 anni da quell'immane tragedia ed è giusto ...

