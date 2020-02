Giorno del Ricordo | 77 anni fa iniziava la strage di massa delle Foibe | l’Italia che non

Foibe - Mattarella nel Giorno del ricordo : “Sciagura nazionale - no a negazionismo e indifferenza” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invia un messaggio in occasione del Giorno del ricordo, definendo le Foibe come una sciagura nazionale. E criticando il negazionismo rivolge un appello a tutti: "Oggi il vero avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi".Continua a leggere

Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo : un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria : Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo con un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe Istriane e dell’Esodo Giuliano-Dalmata. Tra i diversi appuntamenti, nella mattina di lunedì 10 febbraio, ci sarà la deposizione della corona all’Altare della Patria e, a seguire, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe ...

Una tragedia “per molti anni ignorata - rimossa o addirittura negata” : domani il Giorno del Ricordo : domani è il Giorno del Ricordo, per non dimenticare gli eccidi della popolazione italiana del Venezia Giulia e della Dalmazia verificatisi durante la II Guerra Mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera dei Comitati popolari di liberazione jugoslavi. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici dove furono gettati molti dei corpi delle vittime, che nella Venezia Giulia sono chiamati, appunto, “foibe“. Si ...

Oroscopo Paolo Fox oggi - domenica 9 febbraio : le previsioni del Giorno : Oroscopo del giorno, Paolo Fox (domenica 9 febbraio): le previsioni zodiacali di oggi Anche per la giornata di oggi, 9 febbraio 2020, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo dal numero speciale di DiPiù “Stellare” dedicato agli astri di tutto il mese di febbraio. Le previsioni di Paolo Fox dell’Oroscopo del giorno (di oggi, 9 febbraio) dei nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario consigliano di ...

Oroscopo del Giorno 9 febbraio. Luna in Scorpione : Oroscopo del giorno 9 febbraio. Con la Luna in Scorpione, giornata favorita dalle stelle per i segni di fuoco. Fortuna per chi festeggia il compleanno. Ariete Il temporale astrologico scatenato nei giorni scorsi dalla Luna vi ha stancato, ma oggi siete tranquilli e rilassati. Anche troppo forse se pensate solo a riposarvi. Mettete da parte […] L'articolo Oroscopo del giorno 9 febbraio. Luna in Scorpione proviene da www.meteoweek.com.

Vuole essere perfetta il Giorno del matrimonio : spende 15mila dollari in chirurgia plastica : Chantelle Harris era felicissima di poter sposare il suo fidanzato. Quando Marlon Powell, suo compagno da tempo, le ha fatto la proposta di matrimonio era al settimo cielo. Ma c’era un problema: lei non si accettava per come era diventata. E così ha deciso di fare tutto per trasformarsi per quel giorno, anche spendere 15mila dollari in chirurgia plastica. La futura sposa non vedeva l’ora di sposare il suo fidanzato. Così come da ...

La vignetta del Giorno : Toscani e la pubblicità : Fonte foto: cristiano soroLa vignetta del giorno: Toscani e la pubblicità 1Sezione: Cronache Cristiano Soro

Schianto all'alba il Giorno del compleanno : morti due trentenni - in coma l'amico al volante : É gravissimo, ricoverato all'Umberto I il ragazzo che guidava l'auto che si è scontrata stamattina con un mezzo pesante sulla Casilina. Ha 30 anni e li compie oggi che è...

BuonGiorno Sanremo - tutto quello che vi siete persi della quarta giornata : Ancora liti! Bugo lascia il palco dell'Ariston in diretta tv. Ecco cosa vi siete persi della terza giornata del Festival di...

La satira del Giorno : Standard&Poor's declassa l'Italia - : Fonte foto: giovanni zolaStandard&Poor's declassa l'Italia 1Sezione: Spettacoli Giovanni Zola

Oroscopo Paolo Fox del Giorno : previsioni di oggi - sabato 8 febbraio : Oroscopo del giorno, Paolo Fox: le previsioni di oggi, 8 febbraio 2020, di tutti i segni Da DiPiù “Stellare” di questo mese, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 8 febbraio 2020, per ognuno dei dodici segni. L’Acquario, secondo l’Oroscopo del giorno (8 febbraio) di Paolo Fox, è probabile che stia con una persona ma voglia stare con ...

Oroscopo del Giorno 8 febbraio. Buone notizie per Sagittario e Leone : Oroscopo del giorno 8 febbraio. Le previsioni astrologiche di oggi sorridono particolarmente ai segni del Sagittario e del Leone. Ariete La Luna in trigono dal Leone sorride ad Urano. Guardatevi intorno con interesse, e scoverete ciò che vi sarà utile per attività gratificanti. Vi darete da fare per cogliere al volo l’occasione di realizzare un […] L'articolo Oroscopo del giorno 8 febbraio. Buone notizie per Sagittario e Leone proviene da ...

Santo e Onomastico del Giorno 8 febbraio : Santa Giuseppina Bakhita : Per il Santo e l?Onomastico del giorno, l’8 febbraio si festeggia Santa Giuseppina Bakhita, proclamata Santa da Giovanni Paolo II nel 2000. Oggi la Chiesa ricorda Giuseppina Bakhita, proclamata Santa da Giovanni Paolo II nel 2000. La sua storia è stata raccontata in un filmato televisivo e citata nell’Enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI, nel […] L'articolo Santo e Onomastico del giorno 8 febbraio: Santa Giuseppina Bakhita proviene ...

Notizie del Giorno – Tweet su Messi scatena il caos - le condizioni di Mihajlovic - idee di Spinelli e Preziosi : Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. Tweet su Messi scatena il caos -Nelle ultime ore stanno circolando con insistenza voci che riguardano il futuro dell’attaccante Leo Messi. L’argentino è in rottura con i blaugrana, è andato in scena un battibecco con Abidal che rischia di allontanare la Pulce ...