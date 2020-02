Giornale: che disgusto lo striscione esposto e mai ritirato “Nicchi mafioso” (Di domenica 9 febbraio 2020) Tony Damascelli sulle pagine de Il Giornale riconosce a Commisso di aver ragione quando dice che il nostro calcio è una porcheria, ma si chiede se il suo commento sarà il medesimo per lo striscione apparso ieri al Franchi contro Nicchi “Nicchi mafioso”, c’era scritto, scoria, conseguenza delle parole mille buttate giù in queste settimane e che ha scaldato la temperatura di un popolo già incacchiato di suo striscione esposto, e soprattutto mai ritirato, sottolinea Damascelli che si chiede se qualcuno interverrà a riguardo I beceri insulti ai calciatori di colore sono stati giustamente censurati e puniti, vedremo se procura federale e giudici vari si occuperanno di quel cencio offensivo. L'articolo Giornale: che disgusto lo striscione esposto e mai ritirato “Nicchi mafioso” ilNapolista. ilnapolista

