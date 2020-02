Gigante Parallelo Chamonix 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo l’incredibile slalom di ieri con la vittoria di Clement Noel davanti ai sorprendenti Timon Haugan e Adrian Pertl, oggi tocca al Gigante Parallelo. Specialità che ha sempre regalato grandissime sorprese, ma nella quale cercano riscatto i due principali delusi dello slalom, Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault. Si comincia al mattino con la fase di qualificazione e poi alle 13.15 appuntamento con la gara. Di seguito il programma completo del Gigante Parallelo di Chamonix, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gigante Parallelo Chamonix 2020: PROGRAMMA E orario D’INIZIO DOMENICA 8 FEBBRAIO: Ore 09.30: qualification race Gigante Parallelo maschile Chamonix Ore ... oasport

ChamAfter : RT @neveitalia: Domenica a Chamonix il secondo gigante parallelo: 5 azzurri in gara, Vinatzer non ci sarà #fisalpine #AlpineSkiing #8Febbra… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Domenica a Chamonix il secondo gigante parallelo: 5 azzurri in gara, Vinatzer non ci sarà #fisalpine #AlpineSkiing #8Febbra… - neveitalia : Domenica a Chamonix il secondo gigante parallelo: 5 azzurri in gara, Vinatzer non ci sarà #fisalpine #AlpineSkiing… -