Gianni Morandi difende Achille Lauro: “Sveglia, il mondo cambia!” (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020 è finito, ma le polemiche continueranno sicuramente ancora per bel po’. Ne è un esempio la questione Achille Lauro che nel corso della settantesima edizione del Festival ha sicuramente fatto parlare di sé. In sua difesa, però, è intervenuto Gianni Morandi. Ecco quanto dichiarato dal noto cantante attraverso i social. Gianni Morandi difende Achille Lauro Sul palco dell’Ariston per la settantesima edizione del Festival, con il suo brano Me ne frego, Achille Lauro si è presentato ogni sera con un diverso personaggio della cultura mondiale. Un modo di presentarsi che in molti hanno criticato, mentre dall’altro canto c’è chi lo ha difeso. Un esempio? Gianni Morandi. Particolarmente attivo sui social, un utente ha scritto sul profilo di Gianni Morandi commentando: “Sicuramente non mi è piaciuto Achille Lauro. Vergognoso.” Immediata la risposta ... notizie

