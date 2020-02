Gianni Minervini e Paolo Guerra, lutto silenzioso: senza di loro non avremmo avuto i film di Aldo Giovanni e Giacomo, Salvatores e Bertolucci (Di domenica 9 febbraio 2020) Nel roboante silenzio delle ore sanremesi, che tutto assorbono e nulla concedono, ci hanno lasciato due figure fondamentali dell’industria cinematografica italiana: Gianni Minervini e Paolo Guerra. Se molti di voi si chiederanno chi sono, sappiano che se Minervini e Guerra non ci fossero stati, in Italia non avremmo visto i film di Gabriele Salvatores tra cui il premio Oscar Mediterraneo, i primi film grotteschi e horror di Pupi Avati, Berlinguer ti voglio bene di Giuseppe Bertolucci con ancora un’irresistibile Benigni, e tutti i film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Minervini, morto a Roma a 92 anni, iniziò la sua carriera come attore in sceneggiati tv e poi cominciò a produrre film nel 1960 sia sul fronte comico con Totò ma anche con un film storico drammatico come La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini. Colpo di fulmine tra lui e i fratelli Avati a metà anni settanta, tanto ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Gianni Minervini e Paolo Guerra, lutto silenzioso: senza di loro non avremmo avuto i film… - zazoomblog : Roberto Benigni lutto a poche ore da Sanremo: è morto Gianni Minervini produttore del suo primo film - #Roberto… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: GIANNI MINERVINI ERA UNO DEI PIU' STORICI E COMBATTIVI PRODUTTORI DEL CINEMA ITALIANO -