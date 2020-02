Gattuso: «Siamo stati passivi, non abbiamo avuto cattiveria» (Di domenica 9 febbraio 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la brutta sconfitta rimediata dal Napoli contro il Lecce in un San Paolo pieno di tifosi per supportare la squadra Li aveva avvisati tutti «I gol si possono sbagliare, ma noi Siamo stati una squadra fragile. Se andate a vedere il secondo gol non abbiamo avuto la veemenza. Poteva finire 0-0 ma non riusciamo ad avere cattiveria, c’è troppa passività. Poi ci metto del mio perché quando vuoi vincere le partite provi a fare qualcosa di più e metti un giocatore offensivo di troppo. Bisogna aspettare in queste partite» Quale sarà la prossima mossa? «La mossa sarà che ci rivediamo la partita insieme e bisogna lavorare sulla compattezza e ad annusare il pericolo. Nei primi 30 minuti abbiamo avuto 3-4 palle gol. Posso capire che se prendiamo gol a campo aperto, non basta la tecnica, il nostro è un errore di ... ilnapolista

