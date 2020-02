Gasperini: «Tre punti fondamentali, dobbiamo rimanere sul pezzo» (Di domenica 9 febbraio 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Fiorentina ai microfoni del canale ufficiale del club Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine del match contro la Fiorentina: «Ci voleva dopo così tanto tempo, sono tre punti molto importanti. Non sembrava una giornata favorevole, siamo andati sotto. Siamo stati bravi, non brillantissimi, ma abbiamo creato molto». ROMA – «Ogni partita è un’altra buona opportunità. Giochiamo con la Roma, poi col Valencia. dobbiamo rimanere sul pezzo. La scorsa giornata siamo arrivato punto a punto fino all’ultima giornata». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

