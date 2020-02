Francesco Gabbani come Ultimo: vince al televoto ma perde Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Francesco Gabbani a Sanremo 2020 spopola al televoto ma arriva secondo come lo scorso anno Ultimo La storia si ripete al Festival di Sanremo. Per l’edizione del 2020 è toccata a Francesco Gabbani la stessa sorte che ha reso celebre Ultimo nel 2019. L’artista di Carrara ha trionfato al televoto – con il 38% delle … L'articolo Francesco Gabbani come Ultimo: vince al televoto ma perde Sanremo 2020 proviene da Gossip e Tv. gossipetv

rtl1025 : ??LA FINALE ?? ?? Francesco Gabbani ?? ?? Viceversa #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Che sei tu che mi fai stare be… - rtl1025 : #Sanremo2020 continua, tocca a Francesco Gabbani con Viceversa ?? #SanremoRtl102e500 #NoiDireSanremo ?? VOTA… - IlContiAndrea : Classifica finale di #Sanremo2020 1 Diodato 2 Francesco Gabbani 3 Pinguini Tattici Nucleari #QuiSanremo -