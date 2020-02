Fortnite – Sfida – Visita diversi camion Street Food (Di domenica 9 febbraio 2020) La Sfida di cui vogliamo parlarvi oggi per Fortnite Capitolo 2 è quella di Visitare i diversi camion di Street Food presenti nella mappa, non sono molti ma potreste imbattervi in uno di essi mentre esplorate le varie località. Vi sono sostanzialmente 5 camion ma solo 4 bastano a completare la Sfida e potete trovarli a nord di Parco Pacifico, a sud di Borgo Bislacco, a nord di Lago Languido e a sud di Corso Commercio. Scopriamo insieme come portare a termine la Sfida in poco tempo. Come completare la Sfida Visita diversi camion Street Food in Fortnite Capitolo 2 Dunque non dovete far altro che recarvi nei luoghi indicati e che potete vedere nel video a fine articolo, una volta che vi sarete avvicinati ad ogni camion vedrete la barra del progresso della Sfida avanzare. Visitati almeno 4 camion completerete la Sfida. Nonostante si tratta di una Sfida ... gamerbrain

zazoomblog : Fortnite – Sfida – Pesca un pesce al Lago delle Canoe al Lago Languido e allo Stagno Flopper - #Fortnite #Sfida… - zazoomblog : Fortnite – Sfida – Pesca un pesce al Lago delle Canoe al Lago Languido e allo Stagno Flopper - #Fortnite #Sfida… - filippo898 : RT @CesareDiCintio: Nelle pieghe dei nuovi orizzonti del #calcio in #tv, il #Barcellona ha appena lanciato un’inedita sfida con l’annuncio… -