FORMAZIONI Brescia Udinese: Balotelli sfida Okaka (Di domenica 9 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Brescia Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Udinese, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/2020. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Ayé. Allenatore: Lopez. Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

