Foibe, Mattarella nel Giorno del ricordo: “Sciagura nazionale, no a negazionismo e indifferenza” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invia un messaggio in occasione del Giorno del ricordo, definendo le Foibe come una sciagura nazionale. E criticando il negazionismo rivolge un appello a tutti: "Oggi il vero avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi". fanpage

