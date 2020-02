Foibe, Mattarella attacca il “negazionismo militante” (Di domenica 9 febbraio 2020) Ala vigilia del Giorno del Ricordo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definisce la vicenda delle Foibe “una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo”. “Esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante”, sottolinea il Capo dello Stato, secondo il quale “oggi il vero avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi”. Secondo Mattarella, allora, il Giorno del Ricordo “contribuisce a farci rivivere una pagina tragica della nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata: le terribili sofferenze che gli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono ... tpi

