Fiore Argento amante Pietro Delle Piane? Le foto parlano chiaro (Di domenica 9 febbraio 2020) Questo articolo Fiore Argento amante Pietro Delle Piane? Le foto parlano chiaro è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sono apparse le foto che ritraggono Fiore Argento in compagnia di Pietro Delle Piane che avrebbe tradito Antonella Elia con l’ex fidanzata. Al centro del gossip, al momento, le foto pubblicate dal settimanale Nuovo che ritraggono Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, in compagnia della sua ex Fiore Argento. La donna è figlia … youmovies

