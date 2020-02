Finanziere pugliese, muore mentre faceva footing, era la su grande passione, si chiamava Giovanni Valentini e aveva 52 anni (Di domenica 9 febbraio 2020) Un uomo di 52 anni è morto in via Fiore a San Pietro in Lama nel Salento mentre faceva footing. L’uomo si chiamava Giovanni Valentini era un Finanziere, il footing era la sua grande passione. Giovanni Valentini prestava il suo servizio presso la caserma di Monteroni. I famigliari del Finanziere hanno chiesto che la salma fosse trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il sostituto procuratore Giorgia Villa ha deciso di conferire l’incarico a un medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo dell’uomo. Dal racconto dei famigliari il Finanziere amava lo sport, aveva prima giocato a calcio, poi si era appassionato al footing. Lascia la moglie e due figlie. baritalianews

