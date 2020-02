Festival di Sanremo 2020, le pagelle ai look della finale: per noi vince Achille Lauro, il “premio della Critica” va ad Elodie. Tutti gli altri bocciati – FOTO (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo giorni e giorni di gara, canzoni e votazioni anche per noi è giunta l’ora di far calare il sipario sulla sfida dei look. Da questo punto di vista, l’assoluto re della kermesse e vincitore della nostra gara è Achille Lauro, che ha ridato centralità alla performance facendo fare ai telespettatori un percorso nella Storia attraverso i suoi abiti super scenografici studiati appositamente per l’occasione da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Poi, come il Festival ha il suo premio della critica, anche noi vogliamo dare un riconoscimento speciale ad Elodie, che ha saputo sfoggiare scollature al limite dell’equilibrismo con disinvoltura e zero incidenti. Tutti gli altri invece – eccezion fatta per il trio delle meraviglie Amadeus/Fiorello/Tiziano Ferro che meritano un capitolo a parte – bocciati: potevano ... ilfattoquotidiano

