Festival di Sanremo 2020, le 5 cose più assurde accadute: furto, squalifica e… (Foto e Video) (Di domenica 9 febbraio 2020) L’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo 2020 è volta al termine e di cose assurde ne sono accadute. La settantesima competizione della musica italiana è incominciata facendo grande rumore a causa delle dichiarazioni di Amadeus nei confronti della co-conduttrice Francesca Sofia Novello. Ad ogni modo, per un inizio così scoppiettante, non potevano che accadere numerosi colpi di scena durante le varie puntate. Gli spettatori, infatti, hanno assistito ad almeno 5 episodi davvero esilaranti. Tra questi: look stravaganti, una fuga, una squalifica, un furto e uno spoiler indesiderato. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. I look di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 e la fuga Il primo tra i 5 episodi assurdi accaduti quest’anno al Festival di Sanremo 2020 è caratterizzato sicuramente dai vestiti indossati da Achille Lauro. Lo stravagante cantante, infatti, ha ... kontrokultura

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - TIM_Official : Con #FaiRumore @DiodatoMusic è il vincitore della 70^ edizione del Festival di Sanremo! ?? Su @TIM_music la puoi asc… -