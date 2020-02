Festival di Sanremo 2020, la diretta della finale: terzi i Pinguini Tattici Nucleari, attesa per il vincitore. Ma per SkyTg24 ha già vinto Diodato: panico in sala stampa – FOTO e VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. L’ultimo step del Festival di Sanremo può cominciare. Come? Con la banda dei Carbinieri che intona l’Inno di Mameli. Anche questa serata sarà abbastanza lunga: la fine è prevista alle 2 inoltrate. LA diretta della finale 02.06 – Sul palco, intanto, viene svelata la terza posizione: è dei Pinguini Tattici Nucleari. 01.55 – E mentre tutti sono in attesa di scoprire il nome dei vincitori (giornalisti compresi), arriva uno spoiler da parte di SkyTg24. Per il canale all-news ha vinto Diodato. Lo annunciano attraverso un crawl: in sala stampa scoppiano i malumori da parte dei colleghi. 01.39 – Allora Amadeus omaggia il suo amicone. “Non sarebbe stato così se non ci fosse stato tutte le sere, con me, il mio amico da 35 anni, colui che ha illuminato il Festival di Sanremo, Rosario Fiorello”. ... ilfattoquotidiano

