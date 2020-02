Festival di Sanremo 2020, il vincitore Diodato: “Dedico il premio alla mia città, Taranto, e a chi lotta contro situazioni insostenibili” e conferma che andrà all’Eurovision Song Contest (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato porta a casa la vittoria della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma anche il premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston) e il premio della sala stampa “Lucio Dalla” (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori). Un grande successo per la sua “Fai Rumore”, che ha battuto Francesco Gabbani (“Viceversa”) all’ultimo scontro. “Ci sto capendo davvero poco di quello che mi sta accadendo ed è stranissimo – ha commentato a caldo Diodato -. Il Festival è fatto anche di attese lunghissime e ti carica di tantissima emotività. Sono sconvolto perché, sin dal primo giorno, da questo Festival mi sono sentito accolto con un calore che non mi aspettavo. Ricevere tutti questi premi è una cosa inaspettata e mi riempie di gioia. Sono felice per tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni, siamo una vera e propria ... ilfattoquotidiano

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - _the_jackal : Amadeus ha mobilitato il corpo dei Carabinieri per ritrovare BUGO. Benvenuti all'ultima serata del festival di San… -