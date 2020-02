Festival di Sanremo 2020, il vincitore dell’edizione dei record è Diodato con “Fai rumore”. Secondo Francesco Gabbani e terzi i Pinguini Tattici Nucleari – FOTO e VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. L’ultimo step del Festival di Sanremo può cominciare. Come? Con la banda dei Carbinieri che intona l’Inno di Mameli. Anche questa serata sarà abbastanza lunga: la fine è prevista alle 2 inoltrate. LA DIRETTA DELLA FINALE 02.29 – Alle 2.29 arriva il momento di annunciare il vincitore. Era ora, no? Vince Diodato! 02.25 – Dopo un’infornata incredibile (e inspiegabile) di ospiti, finalmente si fa sul serio. Annunciati i premi. Diodato con Fai Rumore vince il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa roof dell’Ariston. A lui anche il premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa radio-tv-web del Palafiori. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, assegnato dalla commissione musicale, va a Rancore con Eden. Il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione ... ilfattoquotidiano

