Fast & Furious | Vin Diesel | “Vorrei Judi Dench in uno dei film della saga”

Vin Diesel, protagonista e produttore del franchise di Fast & Furious, ha dichiarato che vorrebbe Judi Dench nel prossimo film. Vin Diesel, protagonista e produttore del franchise di Fast & Furious, ha dichiarato che vorrebbe Judi Dench nel prossimo film (il decimo, che in teoria sarà l'ultimo, forse diviso in due parti, sempre a detta di Diesel). È successo durante l'evento per il lancio del trailer del nono capitolo, in uscita a maggio, e in tale occasione a Diesel è stata fatta la domanda su chi fossero le star che lui vorrebbe avere al proprio fianco nell'episodio finale. La sua risposta: "Uh, ottima domanda. Judi Dench. Lei sarebbe eccezionale", con tanto di finto accento inglese per l'ultima parola.

