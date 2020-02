Exor, la compagnia assicurativa francese Covea tratta per comprare dagli Agnelli il gruppo Partner Re: offerta da 9 miliardi (Di domenica 9 febbraio 2020) Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla anche Fiat Chrysler, è in trattativa esclusiva per vendere il gruppo delle riassicurazioni PartnerRe alla compagnia francese Covea. Sul tavolo, secondo Bloomberg, c’è un’offerta da 9 miliardi di dollari cash. La holding guidata da John Elkann aveva acquistato PartnerRe nel 2016 per 6,9 miliardi di dollari, dopo una lunga battaglia a colpi di rilanci con Axis Re: è stato il maggiore investimento singolo mai fatto da Exor. Se la cessione andasse in porto, riceverebbe un notevole premio. La holding, a cui fanno capo oltre a Fca (avviata alla fusione con Psa) anche Ferrari, Cnh e la maggioranza dell’Economist, a fine giugno 2019 aveva un patrimonio netto di 14,3 miliardi e un Net asset value di quasi 24 miliardi di dollari. L'articolo Exor, la compagnia assicurativa francese Covea tratta per comprare dagli Agnelli il ... ilfattoquotidiano

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Exor, la compagnia assicurativa francese Covea tratta per comprare dagli Agnelli il gruppo… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Exor, la compagnia assicurativa francese Covea tratta per comprare dagli Agnelli il gruppo Partner Re: offerta da 9 mi… - fattoquotidiano : Exor, la compagnia assicurativa francese Covea tratta per comprare dagli Agnelli il gruppo Partner Re: offerta da 9… -