‘Estese tutele per i migranti’, le richieste dell’Italia alla Libia (Di domenica 9 febbraio 2020) Migranti, l’Italia invia alle autorità della Libia la proposta per la modifica del Memorandum bilaterale del 2017. Migranti, l’Italia ha inviato alle autorità della Libia la proposta per la modifica del Memorandum bilaterale stipulato nel 2017. Si tratta del documento che regola la cooperazione per quanto riguarda la gestione del fenomeno migratorio. L’Italia invia alle autorità libiche la proposta di modifica del Memorandum del 2017: “Estese tutele ai migranti” La proposta di modifica del Memorandum è stata confermata dalla Farnesina che ha diramato una nota sulla vicenda. “Il testo introduce significative innovazioni per garantire più estese tutele ai migranti, ai richiedenti asilo ed in particolare alle persone vulnerabili vittime dei traffici irregolari che attraversano la Libia e per promuovere una gestione del fenomeno migratorio ... newsmondo

