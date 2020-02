Esonero Semplici, il tecnico della Spal a forte rischio: le parole della società (Di domenica 9 febbraio 2020) Esonero Semplici – Sconfitta interna pesantissima per la Spal contro il Sassuolo. I ferraresi si sono fatti rimontare e rimangono all’ultimo posto in classifica, a 15 punti. Una prestazione discreta degli uomini di Semplici che però hanno pagato gli errori difensivi. La posizione dell’allenatore toscano era già a rischio prima della gara di oggi. Nel pre-partita erano arrivate le parole del direttore generale, Andrea Gazzoli, ai microfoni di DAZN del futuro del tecnico: “In casa non abbiamo fatto grandissime prestazioni, oggi ci aspettiamo qualcosa in più. Semplici a rischio? Premiamo sempre il lavoro e la prestazione, valuteremo tutto a fine partita”. Il risultato deludente porta in una sola direzione. Come se non bastasse il campo sono arrivate le parole del presidente della Spal Francesco Colombarini, intervenuto nella zona mista per commentare la ... calcioweb.eu

