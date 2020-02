Esonero Sarri, i tifosi della Juventus vogliono lui in panchina! (Di domenica 9 febbraio 2020) Esonero Sarri, è caos dopo Verona-Juventus di ieri: tifosi furiosi col tecnico ne vorrebbero l’Esonero a fine stagione per far posto a un altro nome. Verona-Juventus 2-1. Tonfo clamoroso e tensione alle stelle. Dopo la recente sconfitta di Napoli, con una prestazione ritenuta indegna in un match point per la scorsa scudetto, arriva una nuova … L'articolo Esonero Sarri, i tifosi della Juventus vogliono lui in panchina! proviene da www.inews24.it. inews24

Con #SarriOut i tifosi della Juventus chiedono l’ Esonero di Sarri. E rimpiangono Allegri : La sconfitta di Verona (la seconda in 3 partite dopo Napoli) ha alimentato la contestazione nei confronti dell'allenatore. #SarriOut è l'hashtag che traccia la rabbia dei tifosi in Rete: "Basta, prendete provvedimenti e mandatelo via" oppure "Bel gioco? L'unica cosa che ho visto è la gastrite!" alcuni dei commenti nei confronti del tecnico juventino.Continua a leggere

Voci su telefonata di fuoco e parole grosse tra Agnelli e Sarri con Esonero : servono chiarimenti : Una vera e propria bufera quella che si è scatenata subito dopo la partita tra Verona e Juventus, anticipo di Serie A che a quanto pare ha avuto pesanti conseguenze nello spogliatoio bianconero, con il possibile esonero di Sarri . A tal proposito, attorno alle 23:30 di sabato sera ha cominciato a circolare sui social la notizia di una presunta chiamata di fuoco tra lo stesso allenatore bianconero ed il Presidente Agnelli , durante la quale ...

Gelo Juve - monta la rabbia : “ Esonero Sarri! Ora basta - va cacciato stasera”. E si invoca un nome… : I tifosi iniziano a stancarsi. Due sconfitte in tre settimane per la Juve , seconda esterna consecutiva e terza esterna nelle ultime cinque. Numeri che non si vedevano da tempo, numeri che fanno riflettere soprattutto coloro che hanno più a cuore i colori bianconeri: i tifosi appunto. monta la rabbia a caldo dopo lo stop in ri monta al Bentegodi contro il Verona. rabbia che nasce soprattutto dalla maniera in cui è maturata la debacle, ...

Juventus - Esonero Sarri? I tifosi mormorano e coniano un hashtag : Momento complicato per Maurizio Sarri, che ha perso anche a Verona dopo aver perso col Napoli. E ora i tifosi iniziano a mormorare Non è per niente un buon momento per la Juventus e non è per niente un buon momento per Maurizio Sarri. La sua Juve è ancora in testa alla classifica di Serie […] L'articolo Juventus , Esonero Sarri? I tifosi mormorano e coniano un hashtag proviene da www.inews24.it.

Clamoroso Juventus – Sarri potrebbe essere a rischio Esonero : Clamoroso: Sarri esonerato? Sembra impossibile ma c’è una possibilità nemmeno troppo remota. Quella sfuriata di Bonucci sabato sera… Ha del Clamoroso la bomba che arriva da Torino. La Juventus di Sarri deve assolutamente portare a casa la prossima partita di campionato a Torino contro l’Udinese per evitare di vedere l’Inter allontanarsi troppo e la Lazio avvicinarsi troppo. Attenzione perché poi è il momento di giocare la ...

NotizieOra : Juventus-Sarri: dopo il ko con il Verona esonero in vista per l'allenatore - dangelopasquale : RT @PirataPantani10: Io non mi accontento dell'esonero di #Sarri. Ma chi ha voluto il #sarrismo come #Paratici e #Nedved, che oltre a sbagl… - Angelredblack1 : @Giovanbasten9 Vero, però ci sta che la prima pagina la dedicavano al Derby. Forse il titolo poteva essere più crit… -