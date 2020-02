Entusiasmo Inter: festa nello spogliatoio nerazzurro – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Inter ha festeggiato la vittoria del derby contro il Milan negli spogliatoi di San Siro: che Entusiasmo per i nerazzurri – VIDEO L’Inter ha rimontato il risultato nel derby contro il Milan, strappando tre punti pesanti che permettono ai nerazzurri di agganciare la Juventus e continuare la corsa verso la conquista dello Scudetto. La squadra di Antonio Conte vive il momento e si gode il successo, come accaduto negli spogliatoi dello stadio San Siro. Ecco il VIDEO pubblicato su Instagram da Romelu Lukaku al termine della sfida. View this post on Instagram My brothers my team Forza @Inter A post shared by Romelu Lukaku (@romelulukaku) on Feb 9, 2020 at 2:02pm PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

