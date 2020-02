Elodie senza censure, esce di seno davanti a tutti: lo spacco inquinale mostra più del dovuto [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Elodie Di Patrizi la donna più cool del Festival di Sanremo 2020 Una delle donne più cool della 70esima edizione del Festival di Sanremo, senza ombra di dubbio è stata Elodie. La Di Patrizi si è presentata sul palcoscenico dell’Ariston con una mise moderne e super trendy, abbandonando i look romantici e bon ton. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi nella kermesse canora ha cantato indossando dei vestiti Versace strong e super rock. Il colore predominante è il nero con dei dettagli oro. Ma in una delle cinque serate della manifestazione condotta da Amadues, la fidanzata di Marracash ha avuto un piccolo incidente bollente. Di cosa si tratta? L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi esce di seno Nella prima puntata della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 Elodie è scesa le famose scale dell’Artiston con un minidress nero con una particolare ... kontrokultura

KontroKulturaa : Elodie senza censure, esce di seno davanti a tutti: lo spacco inquinale mostra più del dovuto [FOTO] - - brandnude1 : @miss_chifo Peccato non abbia vinto Elodie.. se no sta foto dovevi farla senza mutande ?? - ___coldplayer : Io qui per dire la mia umile opinione ovvero che quando parlate senza sapere un cazzo e per partito preso ovvero in… -