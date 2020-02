Elisabetta Gregoraci | tutto in bella vista via il reggiseno FOTO

Tanti auguri a Elisabetta Gregoraci - la showgirl compie 40 anni : Elisabetta Gregoraci festeggia 40 anni. La nota showgirl e conduttrice calabrese è nata a Soverato l’8 febbraio 1980. Elisabetta Gregoraci fa 40! La nota showgirl è nata infatti l’8 febbraio 1980 a Soverato, in provincia di Catanzaro. Miss Calabria e Miss Italia compie i primi passi nello spettacolo a soli diciassette anni, quando, dopo aver vinto il titolo di Miss Calabria, prende parte alle finali nazionali di ...

Sanremo 2020 - Elisabetta Gregoraci : «Se mi dite che sono bella non mi offendo» : A Sanremo le inaugurazioni spuntano come funghi nella settimana del Festival. Al taglio del nastro di Suite 2000, a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel c’era una madrina d’eccezione, in splendida forma. Elisabetta Gregoraci, complimenti è sempre più bella. No, nooo mi scusi, non volevo offenderla. È brava non bella. Ormai non si può più dire bella a una donna, vero? «Allora diciamo bella e brava così non ci sbagliamo. Comunque ...

Sanremo 2020 - Elisabetta Gregoraci fa 40 anni : «E adesso cammino da sola» : Arriva al Festival di Sanremo con l’aria di chi alla fine l’ha spuntata, e ci è venuta lo stesso da special guest, nonostante le premesse. Le premesse: Elisabetta Gregoraci racconta essere stata espulsa dal cast de L’altro Festival, il Dopofestival quest’anno nelle mani di Nicola Savino, per «la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito». Il conduttore si affretta a esercitare il suo diritto di replica, ...

