Elezioni in Irlanda, i risultati del primo voto dopo la Brexit: storico testa a testa fra sinistra radicale e centrodestra (Di domenica 9 febbraio 2020) Elezioni in Irlanda: i risultati del primo voto dopo la Brexit Elezioni Irlanda risultati – In Irlanda sabato 8 febbraio 2020 si sono tenute le Elezioni generali, il primo voto dopo la Brexit. Lo scrutinio è ancora in corso. Secondo gli exit poll, si profila uno storico pareggio tra i partiti unionisti di centrodestra e la sinistra nazionalista del Sinn Fein. La formazione radicale, paladina della riunificazione con l’Irlanda del Nord, è data in particolare al 22 per cento, a fronte del 22,4 del Fine Gale del premier uscente Leo Varadkar e al 22,3 per cento del Fianna Fail. Più indietro vengono stimati i Verdi, indicati al 7,9 per cento, i Laburisti, al 4,6, e i Socialdemocratici (3,4 per cento). Qualunque sia l’effettivo risultato finale delle Elezioni, il Sinn Fein non avrà certamente i numeri per governare da solo. Il partito guidato da Mary Lou McDonald si è ... tpi

