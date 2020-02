Elettra Lamborghini incidente sexy a Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) incidente sexy per Elettra Lamborghini alla finale di Sanremo 2020. La cantante stava esibendosi su "Musica (e il resto scompare)" quando una mossa di troppo e una scollatura molto generosa hanno mostrato quello che invece doveva scomparire, come dice scherzando subito dopo Amadeus. Di fatto l'incidente non è stato colto dalle telecamere: il sudore freddo di Amadeus è stato limitato alla platea. Sanremo 2020, intervista a Elettra Lamborghini: "Le critiche? Non me ne frega una mizzica" (video) Elettra Lamborghini incidente sexy a Sanremo 2020 pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 01:05. blogo

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - stanzaselvaggia : Elettra Lamborghini, quando ha scoperto che Morgan è stato eliminato, ha detto a radio 2: “no, adesso ultima arrivo io!”. #Sanremo2020 - trash_italiano : Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020 -