Elettra Lamborghini | ecco perché è scappata dall’Ariston e non ha voluto incontrare la

Oggi Elettra Lamborghini è stata avvistata al Teatro Ariston, perché doveva esibirsi a Domenica In. Qualcosa è cambiato all'ultimo minuto e la cantante ha deciso di andarsene. Selvaggia Lucarelli in diretta ha rivelato che Elettra avrebbe dato buca a Mara Venier a causa della sua presenza. "Non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica, ma non si scappa dal contraddittorio. Ci si confronta. Non ho mai conosciuto Elettra Lamborghini, forse ho fatto su Twitter una battuta su un suo vestito". In realtà – secondo centinaia di utenti di Twitter – il motivo per cui la Lamborghini avrebbe deciso di andare via dall'Ariston sarebbe legato al commento in cui la Lucarelli ha etichettato Elettra come "il Coronavirus della musica".

