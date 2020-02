Elettra Lamborghini alla finale di Sanremo - (Di domenica 9 febbraio 2020) Fonte foto: LaPresseElettra Lamborghini alla finale di Sanremo 1Sezione: Spettacoli Tag: Festival di Sanremo Francesca Galici Irriverente e libera, Elettra Lamborghini ha portato sul palco una ventata di libertà e di sano menefreghismo per le regole e così l'abito si sposta mentre lei twerka con il direttore d'orchestra Elettra Lamborghini si è presentata sul palco dell'Ariston con una tuta blu semitrasparente e decisamente scollata, che a un certo punto si è spostata lasciando vedere tutto. L'irriverenza è una delle cifre della Lamborghini in questo festival di Sanremo, dove non ha esitato a twerkare con il maestro d'orchestra, per celebrare al meglio la sua partecipazione alla kermesse. Persone: Elettra Lamborghini ... ilgiornale

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - stanzaselvaggia : Elettra Lamborghini, quando ha scoperto che Morgan è stato eliminato, ha detto a radio 2: “no, adesso ultima arrivo io!”. #Sanremo2020 - trash_italiano : Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020 -