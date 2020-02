Elena Ceste, Buoninconti: “Cadde in un fosso e fu trascinata dall’acqua” (Di domenica 9 febbraio 2020) La difesa di Michele Buoninconti tenta nuovamente di scagionarlo dall’accusa di omicidio della moglie Elena Ceste. Il 50enne, ex vigile del fuoco, sta scontando una pena a 30 anni nel penitenziario di Alghero in Sardegna. Secondo gli avvocati di Buoninconti, Elena, il giorno della scomparsa, cadde nel tubo di scolo. Non si sa se volontariamente o accidentalmente. Il tubo in questione inizia nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’abitazione di famiglia. Il cadavere di Elena Ceste venne ritrovato 9 mesi dopo la scomparsa, proprio in un canale di scolo distante 1 chilometro dalla villetta in cui viveva assieme alla sua famiglia. Elena Ceste: Michele non perde la speranza di uscire dal carcere Nonostante la condanna in via definitiva, Michele Buoninconti non perde la speranza di poter uscire dal carcere. Il tribunale potrebbe anche disporre una revisione del ... kontrokultura

KontroKulturaa : Elena Ceste, Buoninconti: 'Cadde in un fosso e fu trascinata dall'acqua' - - Gabri0344 : RT @RobertaBruzzone: A proposito degli ultimi presunti sviluppi sul caso di Elena Ceste...di cui mi sto occupando in qualità di consulente… - OrioEugenio : #ElenaCeste #MicheleBuoninconti Un caso complesso che non ha mai considerato la #provagenetica in passato. Grazie… -