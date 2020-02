Edoardo Pesce a Sanremo con l’omaggio ad Alberto Sordi: il film per il centenario al cinema e in tv (Di domenica 9 febbraio 2020) A pochi giorni dall'uscita del film in cui interpreta il grande mattatore romano, Edoardo Pesce a Sanremo 2020 ha reso omaggio al talento di Alberto Sordi, geniale interprete e narratore dell'italianità nelle commedie di cui è stato protagonista assoluto come pure nei suoi - più rari - ruoli drammatici. Con un evento cinematografico di tre giorni - il 24, 25 e 26 febbraio - arriva sul grande schermo il film Permette? Alberto Sordi, per la regia di Luca Manfredi, che racconta le origini di uno dei volti iconici del nostro cinema. Coprodotto da Rai Fiction con Ocean Productions e distribuito nelle sale da Altre Storie, prossimamente il film andrà in onda anche in tv su Rai1. Edoardo Pesce a Sanremo 2020 ha ricordato l'appuntamento in anteprima al cinema e quello successivo in tv. Tra i più brillanti e versatili attori della sua generazione, capace di passare ... optimaitalia

RaiUno : ? STASERA #8febbraio #Sanremo2020? Sul palco: @DilettaLeotta, #FrancescaSofiaNovello, @SabrinaSalerno, #MaraVenier,… - breakingnewsit : De Sica, Edoardo Pesce, Paolo Rossi e sabrinona TT alle 2:30. - Cabbot_ : RT @_esegesi_: Amadeus, più nero di Carlo Conti, cerca di mascherare la sua incazzatura facendo finta di interessarsi alle parole di Edoard… -