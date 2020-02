Ecco perché il travel ban può colpire la lotta al terrorismo (Di domenica 9 febbraio 2020) Le autorità nigeriane stanno collaborando con gli Stati Uniti per riuscire a soddisfare i criteri di sicurezza e condivisione di informazioni necessari per far rimuovere il Paese dalla lista delle nazioni colpite dal travel ban. A riferirlo è stato il ministro degli Esteri di Abuja, Geoffrey Onyeama, nel corso di una conferenza stampa con il Segretario di Stato americano Mike Pompeo. Onyeama ha poi aggiunto come la Nigeria sia stata molto sorpresa dalla decisione di includerla tra i Paesi sottoposti alla misura restrittiva. L’espansione del travel ban americano ha infatti colpito Nigeria, Eritrea, Sudan, Tanzania, Myanmar e Kirghizistan con diversi gradi di intensità e comporterà una sospensione, per i cittadini di alcuni di questi Paesi, nell’emissione dei visti di residenza permanente. La Nigeria è in pericolo L’inclusione di Abuja nel controverso provvedimento ... it.insideover

matteorenzi : Fare i populisti riesce a tutti, fare politica no. Il problema non è semplicemente la prescrizione ma la divisone g… - NicolaPorro : Ecco perché vogliono sottrarre a genitori (e medici) la libertà di scegliere sulla vita dei propri figli. L'articol… - fattoquotidiano : SONO LE VENTI Il boss #Graviano ha raccontato di aver incontrato Berlusconi. 'Una rivelazione importante per le in… -