Eccellenza Campania, Pomigliano-Frattamaggiore 2-0: il report (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiPomigliano d’Arco (Na) – La Asd Frattamaggiore Calcio perde 2-0 contro l’Asd Calcio Pomigliano e non riesce a riscattare il pareggio-beffa di una settimana fa. Le reti di Esposito e Bacio Terracino regalano la vittoria ai granata, che mettono a referto il nono successo consecutivo. I nerostellati, invece, devono mandar giù l’amaro boccone della sconfitta e restano a quota 47 punti in classifica, non sfruttando la battuta d’arresto della Puteolana. Ad oggi in casa Frattese il divario dalla vetta, occupata dall’Afragolese, é di ben 10 punti, mentre il secondo posto dista 9 lunghezze. Piuttosto che tenere d’occhio le prime della classe bisognerá guardarsi le spalle, in quanto il Casoria è alle calcagne ed insidia la terza posizione. I 3 punti di vantaggio sui viola non sono rassicuranti e sará necessario tenere a distanza ... anteprima24

