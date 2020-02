E’ uno dei derby più belli della storia! Pazza rimonta Inter, Milan ribaltato: finisce 4-2 (Di domenica 9 febbraio 2020) “Il calcio è noioso, ci sono 22 uomini che vanno avanti e indietro a rincorrere un pallone”. Andatelo a dire a loro cosa è successo stasera. Andatelo a dire a loro cosa si sono persi, stasera. Stasera è andato in scena… il calcio. In tutta la sua essenza. E’ successo che una squadra, seconda classificata, aveva la possibilità di agganciare la capolista ieri sconfitta. Ma non in una gara qualunque, bensì nel derby. In quello coi cugini, alla Scala del calcio. E’ successo che questa squadra, per 50 minuti, non ha praticamente visto il pallone, andando sotto all’Intervallo meritatamente. Ma poi, all’improvviso e quasi casualmente, ha accorciato e pareggiato in un non nulla, completando poi la rimonta in maniera letale. Si è appena concluso uno dei derby della Madonnina più belli degli ultimi anni. Anzi, lo diciamo senza esagerare, uno dei più ... calcioweb.eu

IlContiAndrea : Oggi pomeriggio in sala stampa alle 16 prevista conferenza #Morgan e #Bugo. Saranno insieme o ci sarà solo uno dei… - ElisaDospina : Volevo dirvi che lui è uno dei tecnici di #Sanremo2020 E noi stiamo qui a parlare di canzoni ??????? #Sanremo70 - IlContiAndrea : #Anastasio è riuscito, esibizione dopo esibizione, a dare un pugno in faccia al Festival. Il suo è uno dei testi pi… -