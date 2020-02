È morta Mirella Freni, la soprano italiana famosa in tutto il mondo - (Di domenica 9 febbraio 2020) Francesca Bernasconi Si è spenta all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia. "Ho perso un fratello", disse quando morì Pavarotti, con cui aveva conquistato i teatri del mondo È morta Mirella Freni, una delle voci più conosciute nel mondo della lirica. La soprano che ha portato il canto in tutti i principali teatri del mondo se n'è andata a 84 anni, dopo una lunga malattia, e si è spenta nella sua casa di Modena. Mirella Freni debuttò nel 1955, quando non aveva ancora 20 anni, interpretando il ruolo di Micaela nella Carmen, andando in scena nel Teatro comunale della sua città. Da lì iniziò il suo successo, che la portò in tutto il mondo. Nel 1963 fu Mimì nella prima della produzione di Zeffirelli della Bohème. Come ricorda il Corriere della Sera, la grande soprano si esibì, tra gli altri, anche alla Scala di Milano, al Metropolitan di New York, all'Opera di Parigi, al ... ilgiornale

