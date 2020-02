Dopo tanto rumore, Italia Viva voterà la fiducia alla legge sulla prescrizione (Di domenica 9 febbraio 2020) alla fine di tutto, Dopo tanto chiasso, anche Italia Viva voterà per la fiducia alla legge sulla prescrizione. Nonostante Matteo Renzi continui a sostenere che l’accordo voluto da Pd, Leu e Movimento 5 Stelle sia incostituzionale Italia Viva voterà a favore. Il Milleproroghe arriverà a sui tavoli di Camera e Senato a metà febbraio e otterrà il benestare di Italia Viva per non rischiare una caduta di governo. LEGGI ANCHE >>> Secondo Travaglio ad andare in prescrizione è il processo VIDEO Italia Viva dice si ma Renzi non ha cambiato idea sulla prescrizione Matteo Renzi non cambia idea rispetto all’accordo sulla prescrizione che verrà votato a metà febbraio ma, per preservare lo stato di salute del governo, Italia Viva voterà a favore. La paura di andare al voto e consegnare il paese nelle mani di Matteo Salvini è concreta e Renzi è stato messo con le spalle al muro. ... giornalettismo

