Domenica In, sparisce il microfono di Mara Venier: sfuriata clamorosa, "cala il gelo in studio" (Di domenica 9 febbraio 2020) "L'amore della Zia" è quanto di più dolce ci sia in Rai, gli italiani la adorano, ma se si incazza per l' incapacità di qualcuno anche durante la diretta televisiva Mara Venier si trasforma nel "terrore dei nipotini". È successo proprio durante l' ultima puntata di Domenica in: prima ritardano la me liberoquotidiano

MoliRagno_ : RT @LorenzoVaccari3: Questa è la verità signori miei. Non è stato facile trovare questa foto (foto di merda tra l’altro), ma ce l’ho fatta.… - LorenzoVaccari3 : Questa è la verità signori miei. Non è stato facile trovare questa foto (foto di merda tra l’altro), ma ce l’ho fat… - imalessiast : RT @artatamente: @___novemberain No ma per un esame particolarmente difficile lo posso anche capire (non sono fatta così ma ok), ma se per… -